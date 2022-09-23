Süper Amatör'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 3. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 3.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 3.haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

24 Eylül 2022 Cumartesi

Kayserigücü FK- Kocasinan Yemlihaspor: Hakan Çam

Kayseri Şekerspor-G. O. Paşaspor: Kemal Hattatioğlu

25 Eylül 2022 Pazar

Erciyes Esen Makina FK-Esentepespor: Hakan Çam

Kocasinan Ülküspor-Sungur FK: Ahmet Pakırcı

Akkışlaspor-Simya Koleji: Bekir Kahraman

Yahyalıspor-Trend Gayrimenkul: Suat Alptekin

Kayseri Atletikspor-Başakpınar Bld.: Ramazan Haymana

Kayseri Yolspor-Amaratspor: Hüseyin Keğin

Gültepespor-Argıncıkspor: Volkan Oğuz - KAYSERİ