Süper Amatör'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 3. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 3. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 3.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 3.haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
24 Eylül 2022 Cumartesi
Kayserigücü FK- Kocasinan Yemlihaspor: Hakan Çam
Kayseri Şekerspor-G. O. Paşaspor: Kemal Hattatioğlu
25 Eylül 2022 Pazar
Erciyes Esen Makina FK-Esentepespor: Hakan Çam
Kocasinan Ülküspor-Sungur FK: Ahmet Pakırcı
Akkışlaspor-Simya Koleji: Bekir Kahraman
Yahyalıspor-Trend Gayrimenkul: Suat Alptekin
Kayseri Atletikspor-Başakpınar Bld.: Ramazan Haymana
Kayseri Yolspor-Amaratspor: Hüseyin Keğin
Gültepespor-Argıncıkspor: Volkan Oğuz - KAYSERİ