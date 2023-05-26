Sungurlu'da öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri'nde geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yörenin geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' düzenlendi.