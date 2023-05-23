Sungurlu'da 40 çocuk ve genç geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna katılan 40 çocuk ve genç, ok atmayı öğreniyor.

İlçede tarih dizilerinden etkilenerek okçuluğa merak salanların talebi üzerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu açıldı.

Çeşitli yaş kategorilerinde açılan kurs kapsamında eğitimler Mahmut Atalay Spor Salonunda başladı.

Kursa katılan çocuklar ve gençler boş zamanlarını poligonda değerlendirerek kendilerini geliştiriyor.

Kurs antrenörü Enes Aydın, AA muhabirine, haftada dört gün farklı yaş guruplarına okçuluk eğitimi verdiklerini söyledi.

Kursa kayıtlı 40 kişinin bulunduğunu belirten Aydın, "Geleneksel Türk okçuluğu Türkiye'de yeni yaygın olmaya başladı. Dünya çapında ise bu tarz var, atış yapanlar var. Bizim şu anda kullandığımız Osmanlı türüne en yakın yaydır. Batı tarzının yayları bizim yaylarımıza göre ebat olarak daha büyüktür. Biz baş parmak çekişle çekiş yaparız ya da 'mandalama' dediğimiz vardır. Onlarda 3 parmak vardır. 3 Parmak çekiş yaptıkları için biraz daha zor yaparlar, serilik biraz daha azdır. Bizde serilik daha fazladır." dedi.