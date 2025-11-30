Haberler

Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kazanarak öne geçen ev sahibi ekip, maçın sonunda beşinci seti kazanarak galip geldi ve puanını 25'e yükseltti.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 13. haftasında, Sungurlu Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sungurlu Belediyespor, ilk iki seti 25-21 ve 25-22'lik skorla kazanarak 2-0'lık üstünlük elde etti.

Ardından Fenerbahçe Medicana'nın üç ve dördüncü setleri 21-25 ve 23-25'lik skorlarla kazanmasıyla iki takım arasında eşitlik sağlandı.

Beşinci seti 15-13 kazanın ev sahibi ekip, karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla hanesine 2 puan daha yazdıran Sungurlu Belediyespor puanını 25'e yükseltti.

1 puan alarak puanını 28'e yükselten Fenerbahçe ise liderlik koltuğunu Onikişubat Belediyespor'a devretti.

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan.

Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.

Fenerbahçe Medicana: M.Buğra, Hasan Ali, Kaan, Emir, Yılmaz, Abdulvahap, Branko, Muhammed, Baran, Ege, Süleyman, İsmail, Mansur, Çınar.

Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 23-25, 15-13.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
