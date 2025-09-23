Sungurlu Belediye Spor'un Efeler Ligi Hedefi

ÇORUM'un Sungurlu ilçesi, Türkiye voleyboluna damga vuran bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor.

Küçük bir ilçeden doğan Sungurlu Belediye Spor Voleybol Takımı, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezon ikinci ligden birinci lige yükselen takım, artık Türkiye'nin en üst voleybol ligi olan Efeler Ligi hedefiyle yoluna devam ediyor.

Sungurlu Belediye Spor, belediyenin desteği, kulüp yönetiminin vizyonu ve taraftarın coşkusu ile Anadolu'nun yeni voleybol destanını yazmaya hazırlanıyor.

Disiplinli çalışması, güçlü kadrosu ve mücadeleci ruhuyla kısa sürede birinci lige yükselen takım, şimdi gözleri Efeler Ligi yolculuğuna çevirdi.

Başantrenör Mustafa Özdemir, takımın hedeflerini şöyle anlattı: "Hedefimiz Efeler Ligi. Bunu başaracak güce, inanca ve azme sahibiz. Belediye Başkanımız Muhsin Dere bize belediyenin kapılarını ardına kadar açtı. Her zaman yanımızda. Desteğini ensemizde hissediyoruz ve bu, geleceğe dair büyük umut veriyor. Takımımızın en önemli gücü dinamik oyun anlayışımız. Sert smaçlar, etkili servisler ve bloklardaki direnç, rakipler için en büyük kabus. Özellikle genç oyuncularımızın enerjisi, 'Sungurlu Efeleri'ni sahada daha da güçlü kılıyor."

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ise takımın ilçeye kattığı değeri vurgulayarak, "Bu takım Sungurlu'nun gururu. Sadece başarı için değil, gençlerimize örnek olmak için buradayız. Efeler Ligi bizim için bir hayal değil, çok yakın bir hedef. Bu yolda Sungurlu halkının desteğini arkamıza aldık. Sungurlu Belediye Spor, Çorum'un tek voleybol takımıdır. İç Anadolu bölgesinde, ilçe belediyeleri arasında bu spora destek veren tek belediye de Sungurlu Belediyesi'dir. Kısa sürede bu gelişimin mimarı Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere'dir. Spor ile iç içe yaşayan, sporu seven bir belediye başkanının olması, önümüzü açmaktadır." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, artık sadece sanayi ve tarımla değil, sporla da anıldıklarına dikkat çekerek, "Amacımız ilçemizi Türkiye'nin en üst liglerinde temsil etmek. Birinci lige yükselmek ilk adım, hedefimiz Efeler Ligi. Bu takım, Sungurlu gençlerine ilham veriyor. Önümüzdeki yıllarda Sungurlu'yu Efeler Ligi'nde görmek en büyük arzumuz. Hedefe doğru ilerlerken, belediyemizin öncülüğünde altyapıya yatırım yapıyor ve kendi çocuklarımızı, sporcularımızı yetiştiriyoruz. Uzun vadede Sungurlu'dan çıkacak sporcularla büyük başarılara imza atacağız. Bu sene yeni tesislerimizin temeli atılacak ve sporcularımızı tesislerimizde misafir edeceğiz."dedi.

Yerel yönetim ve Sungurlu halkının desteğini arkasına alan takım, "birlikte mücadele" ruhuyla Türkiye'nin dört bir yanında adını duyurmaya hazırlanıyor. Sungurlu Belediye Spor sadece A takımıyla değil, altyapıya verdiği önemle de öne çıkıyor. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde onlarca sporcu yetiştiriliyor. Bu yönüyle kulüp, sadece başarıya odaklanmış bir takım değil, aynı zamanda Türk voleybolunun geleceğine yatırım yapan bir okul haline de gelmek istiyor.