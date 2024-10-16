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Sungur Futbol Kulübü, Süper Amatör Küme'ye Katılmama Kararı Aldı

Sungur Futbol Kulübü, Süper Amatör Küme'ye Katılmama Kararı Aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sungur Futbol Kulübü, bu sezon ligde yer almayacağını açıkladı. Kulüp, genç futbolculara yatırım yapma ve altyapıya önem verme amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, amatör sporculuğun değerleri ve gençlerin desteklenmesi vurgulandı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sungur Futbol Kulübü, lige katılmama kararı aldı.

Sungur Futbol Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak bu hafta sonu başlayacak olan Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonu maçlarına dahil olmayacağını duyurdu. Sungur Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli sporseverler, bilindiği gibi tüm spor branşlarında başlangıcı ve temeli amatörlüktür ve amatör ruhtur. Amatör sadece bir kelime değildir. Saflık, kardeşlik, ruh, mücadele, dürüstlük, yardımlaşma gibi birçok terim barındırır içerisinde. Profesyonel sporculuk daha sonra gelir. Amatör ruhla tabiri içerisinde barındırdığı asil kelimelerden gelir. Ülkemiz futbolunda, gençleri Türk sporuna kazandırmak için faaliyet yürüten kulübümüz amatör ligde bir çok gencimize kucak açmış ve onları bu güzel yolculukta teknik, taktik ve terbiye ile donatmayı gaye edinmiştir. Şu anda "Yükseldik" diye sevindiğimiz Süper Amatör Küme'de gördüğümüz gerçekler, bizi son derece üzmüştür. Profesyonelliğe iki adım kala 20 yaşlarındaki futbolcuların hayalleri maalesef yok edilmektedir. Yokluklarla ve bir kaç kişinin fedakarlığı ile varlığını sürdüren kulübümüz Süper Amatör Küme'de 80 bin TL- 200 bin TL'ye kadar transfer ücreti ödenerek futbolcu transferinde bulunmayarak lige takım çıkarmamaya karar vermiştir. Türk sporuna yaş gruplarında futbolcu armağan etmeye devam edeceğiz. Biz amatör kelimesinin içerisinde barındırdığı değerlere tutunacağız" denildi.

Açıklamada "Süper amatör kümede yaşlı oyunculara verilecek parayı, gençlere harcamayı uygun gördük. Yaş gruplarını tamamlayan 20 yaşındaki genç futbolcuların önünü tıkayıp boşa düşmelerine sebep olan bu yaşlı oyuncuların paralı transferini şiddetle reddediyoruz. Ülkemiz futbolunu, yeniden başarılı günlerine döndürmek için alt yapıdan futbolcu yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Alt yapılar bir ülke sporunun geleceğini belirler. Çare yurt dışından pahalı transferlerle yaşlı oyuncu getirmek yerine, alt yapıya önem verip kendi oyuncumuzu kendimiz yetiştirmektir. Süper Amatör Küme'de yer almayacağımızı ve inadına gençlere kapımızı sonuna kadar açacağımızı deklere ediyoruz" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kayseri Futbol Spor

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