Üye Girişi
Haberler

Sumudica: Galibiyeti kaçıran taraf bizdik

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi. Sumudica, takımının daha iyi oynadığını ve ligde kalacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2- 2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün sahada bir tane takım vardı. O da benim takımım Gaziantep'ti. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında biz iki puanı kaybeden takımız. Daha iyi oynadık, istatistiklere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Topla daha çok oynayan, oyunu kontrol eden takım sahada bizdik. Bu bizim ruhumuz, takımın ruhu bu, takımın mantalitesi bu, böyle devam edecek ve bu takım ligde kalacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sumudica'nın, basın toplantısına geldiği esnada bazı basın mensupları maç sonrası yaptığı hareketlerden dolayı Rumen teknik adama tepki göstererek toplantıyı terk etti. Bir basın mensubu ise Sumudica'ya karşılaşma sırasında ve sonrasında yaptıklarının doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor Gaziantep Basın Toplantısı Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title