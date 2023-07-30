Summer Run İstanbul etkinliği sona erdi

Summer Run İstanbul etkinliği, Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi. Sporcular, 'En hızlı 10 kilometre parkuru' sloganıyla düzenlenen organizasyonda yarıştı. Katılımcılar, etkinlikte 10 kilometre, 5 kilometre ve paten yarışları kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren isimler açıklandı. Yarışmanın Bozcaada ayağı ise 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak.