Summer Run İstanbul etkinliği sona erdi
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Summer Run İstanbul etkinliği, Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi. Sporcular, 'En hızlı 10 kilometre parkuru' sloganıyla düzenlenen organizasyonda yarıştı. Katılımcılar, etkinlikte 10 kilometre, 5 kilometre ve paten yarışları kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren isimler açıklandı. Yarışmanın Bozcaada ayağı ise 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Summer Run İstanbul etkinliği, Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi.
Sporcular, "En hızlı 10 kilometre parkuru" sloganıyla düzenlenen organizasyonda Şaşkınbakkal Etkinlik Alanı ile Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti arasındaki parkurda yarıştı. Katılımcılar, etkinlikte 10 kilometre, 5 kilometre ve paten yarışları kategorilerinde mücadele etti.
Organizasyonda dereceye giren isimler şu şekilde:
Paten yarışı kadınlar
1. Sude Nur Özdemir
2. Dilek Paksoy
3. Hilal Yaman
Paten yarışı erkekler
1. Ahmet Kepür
2. Muhammet Bilal Osman
3. Yusuf Hacıağaoğlu
5 kilometre kadınlar
1. Elif Köroğlu
2. Hande Deniz
3. Tuğçe Aydın Yayla
5 kilometre erkekler
1. Omar Kanbar
2. Erdem Tamer
3. Alper Deniz
10 kilometre kadınlar
1. Gamze Turhan
2. Gülsen Koçak
3. Ayşegül Cenik
10 kilometre erkekler
1. Mestan Turhan
2. Ömer Faruk Uğurlu
3. Mehmet Aydıngör
Yarışmanın Bozcaada ayağı, 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.