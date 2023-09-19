Summa, Uganda'da çok amaçlı spor kompleksi inşa edecek

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Türk inşaat firması Summa'nın ülkesinde çok amaçlı kapalı spor kompleksi inşa edeceğini duyurdu.

Museveni, X'ten yaptığı açıklamada, Summa'nın başkent Kampala'da modern bir spor komplesi inşası için sunduğu öneriyi memnuniyetle karşıladığını ve hükümetin projeyi destekleyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak da Türk şirketlerinin Uganda halkının refahına ve ülkenin gelişimine verdiği katkılardan memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti.

Kompleksin 15 bin kişilik olacağı ve şehrin Lugogo bölgesine yapılacağı aktarıldı.

Summa, Afrika'nın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği dev inşa projeleriyle tanınıyor.