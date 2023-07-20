Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Sülyespor, Play Off eleme maçında kupasını aldı.

Tavşanlı Karcan Gübre 2. Amatör liginde Play Off eleme maçında Sülyespor, rakibi Ayvalıspor'u 5-0 yenerek önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme ligine çıkmayı hak kazandı. İlk kurulduğu yıl 1. Amatör Kümeye çıkan Sülyespor, kupasını ASKF yöneticileri Ali Can Uz ve Celalettin Altay'ın elinden aldı. Başkan Mesut Pekşen, galibiyet sonrası yapmış açıklamada, "Kurulduğumuz günden bu güne bize destek olan köylülerimize, gurbette yaşayan özellikle Almanya'dan bizlere destekte bulunan köylülerimize, gece gündüz yağmur çamur dinlemeden bize destek veren büyük taraftarımıza, yönetim ve futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ederim. " dedi. - KÜTAHYA