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Sultanlar Ligi: Vakıfbank: 3 THY: 1

Sultanlar Ligi: Vakıfbank: 3 THY: 1

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 3/4.'lük 2. maçında VakıfBan, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek ligi 3. tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 3/4.'lük 2. maçında VakıfBan, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek ligi 3. tamamladı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

V.Bank: Chiaka Ogbogu 7, Cansu Özbay 3, Gabi Guimaraes 16, Zehra Güneş 14, Aleksia Karutasu 6, Kara Bajema 9, Aylin Acar (L), Nika Daalderop 4, Bahar Akbay 1, Paola Egonu 17

THY: Şeyma Ercan 6, Zeynep Sude Demirel 5, Maddison Kingdon 6, Anna Orthman 9, Emily Maglio 12, Naz Aydemir Akyol 2, Buse Kayacan Sonsırma (L), Polen Uslupehlivan Ünver 5, Ada Germen 1, Çağla Akın 3,

Setler: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19

Süre: 27', 29', 20', 23' - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Cansu Özbay Spor Spor Haberler

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