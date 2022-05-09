Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Sultanlar Ligi play-off final dördüncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet'i setlerde 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor