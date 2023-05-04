Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci etabı yarın başlıyor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.
Misli.com Sultan Ligi'nde yarı final ikinci müsabakalarında heyecan yarınki maçlarla yaşanacak. Deplasmanda seride 1-0 öne geçen Eczacıbaşı Dynavit, evinde THY ile mücadele edecekken, sahasında kazanarak seride durumu 1-0'a getiren Fenerbahçe de V.Bank'a konuk olacak.
Sultan Ligi'nde yarı final programı şu şekilde:
Yarın
16.00 Eczacıbaşı Dynavit - THY
19.00 Fenerbahçe - V.Bank - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor