Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci etabı yarın başlıyor

Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci etabı yarın başlıyor

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarı final ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com Sultan Ligi'nde yarı final ikinci müsabakalarında heyecan yarınki maçlarla yaşanacak. Deplasmanda seride 1-0 öne geçen Eczacıbaşı Dynavit, evinde THY ile mücadele edecekken, sahasında kazanarak seride durumu 1-0'a getiren Fenerbahçe de V.Bank'a konuk olacak.

Sultan Ligi'nde yarı final programı şu şekilde:

Yarın

16.00 Eczacıbaşı Dynavit - THY

19.00 Fenerbahçe - V.Bank - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title