Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek - Haberler

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Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

AA - Emrah Oktay - Spor
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Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında yarın VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında yarın VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren VakıfBank ile üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Final serisinin ilk maçını 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçerken, ikinci maçı aynı skorla alan sarı-siyahlı takım 1-1 eşitliği sağladı.

Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Play Off, Spor, Haberler

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