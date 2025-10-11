Haberler

Sultanlar Ligi'nde Göztepe ve Aras Spor sezona heyecanla başlıyor

Sultanlar Ligi'nde Göztepe ve Aras Spor sezona heyecanla başlıyor
Göztepe, 23 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında nefes kesen bir karşılaşmaya çıkacak. İzmir'de Nilüfer Belediyespor ile saat 19.00'da oynanacak maç öncesinde biletler satışta. Aras Spor ise Fenerbahçe ile ruket saat 14.00'te karşılaşacak.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, 23 yıl sonra yarın seyircisinin önünde ilk Sultanlar Ligi maçına çıkacak. Hafta içinde Kadınlar Kupa Voley'de oynadığı 2 maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdıran sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk sınavında Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Necmi Avcı, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Biletler 300, 350, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu.

ARAS'IN KONUĞU FENERBAHÇE

Göztepe gibi kupada çeyrek finale yükselen, ligde ise ikinci sezonuna giren İzmir temsilcisi Aras Spor, aynı salonda 14.00'te Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede Arzu Uzatöz, Serhat Semiz hakem ikilisi düdük çalacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Geçen sezon rakibine 2 maçta da 3-0'lık skorlarla yenilen Aras Spor, bu kez kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Kupadan elenen Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
