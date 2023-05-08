Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmalarının programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmalarının programı belli oldu

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmasının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde 3/4.lük ilk maçında ise V. Bank, THY'yi 3-1 mağlup etti. İki takım, yarın V. Bank Spor Sarayı'nda ikinci müsabaka için sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadeleleri programı şu şekilde:

Yarın

16.00 V.Bank - THY

19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Burhan Felek Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title