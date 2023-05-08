Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmalarının programı belli oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmasının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde 3/4.lük ilk maçında ise V. Bank, THY'yi 3-1 mağlup etti. İki takım, yarın V. Bank Spor Sarayı'nda ikinci müsabaka için sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadeleleri programı şu şekilde:

Yarın

16.00 V.Bank - THY

19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe - İSTANBUL