Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmalarının programı belli oldu
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmasının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçmişti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.
Sultanlar Ligi'nde 3/4.lük ilk maçında ise V. Bank, THY'yi 3-1 mağlup etti. İki takım, yarın V. Bank Spor Sarayı'nda ikinci müsabaka için sahaya çıkacak.
Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük ikinci mücadeleleri programı şu şekilde:
Yarın
16.00 V.Bank - THY
19.30 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023