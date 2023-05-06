Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük etabının maç programı belli oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmalarının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2. maç 9 Mayıs Salı günü oynanacak. Final etabında 3. karşılaşma da 11 Mayıs'ta yapılacak. Eşitliğin bozulmadığı takdirde 4. mücadele 13 Mayıs'ta, 5 müsabaka ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde V. Bank ile THY, 3/4.lük mücadelesi için V. Bank Spor Sarayı'nda sahaya çıkacak. Seride ilk müsabaka yarın oynanacak. Serinin ikinci maçında ise takımlar 9 Mayıs Salı günü kozlarını paylaşacak.

Sultan Ligi'nde final programı şu şekilde:

Yarın

15.00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı

9 Mayıs Salı

19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe

11 Mayıs Perşembe

19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe

13 Mayıs Cumartesi (Gerekirse)

19.30 Fenerbahçe - Eczacıbaşı

15 Mayıs Pazartesi (Gerekirse)

19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe

Sultan Ligi'nde 3/4.'lük maçlarının programı ise şöyle:

Yarın

18.00 THY - V. Bank

9 Mayıs Salı

16.00 V. Bank - THY

11 Mayıs Perşembe (Gerekirse)

15.00 V. Bank - THY - İSTANBUL