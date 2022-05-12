- Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı

İSTANBUL - Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank'tan Zehra Güneş seçildi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.

Sultanlar Ligi'nde final serisinin enleri şöyle:

Özel ödül

Melissa Vargas (Fenerbahçe)

En iyi libero

Gizem örge (Fenerbahçe)

En iyi pasör

Cansu Özbay (Vakıfbank)

En iyi orta oyuncu

Eda erdem (Fenerbahçe)

En iyi smaçör

Gabi (Vakıfbank)

En iyi pasör çaprazı

Isabelle Haak (Vakıfbank)

Final serisinin en değerli oyuncusu

Zehra Güneş (Vakıfbank)