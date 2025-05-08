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Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak transfer! Anna Smrek'i duyurdular

Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak transfer! Anna Smrek'i duyurdular
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Vodafone Kadınlar Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, Kanadalı pasör çaprazı Anna Smrek'i kadrosuna kattı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferler tüm hızıyla sürerken, sürpriz bir transfer bombası patladı.

ANNA SMREK, ARAS KARGO'DA

Aras Kargo, Uçan Kanadalı lakabıyla bilinen Anna Smrek'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "2003 doğumlu Anna Smrek, pasör çaprazı mevkisinde oynamaktadır. Kanada doğumlu oyuncu, kariyerinde Wisonsin Univ. ve Vero Volley Milano formaları giydi." ifadeleri kullanıldı.

Sultanlar Ligi'nde Bomba Transfer!

UZUN BOYU VE GÜÇLÜ YAPISI

2.07 boyundaki 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu uzun boyu ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Wisconsin Üniversite takımında dikkatleri üzerine çeken Smrek, geçen sezon başında İtalya'nın güçlü takımı Vero Volley Milano'ya transfer olmuştu. Smrek, İtalya'da takımıyla lig ve kupa ikinciliği yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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