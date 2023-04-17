Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı başlıyor
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Sultan Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak PTT-Aydın B.Şehir Bld. ve V.Bank-Kuzeyboru karşılaşmaları ile başlayacak.
Sultan Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak PTT- Aydın B.Şehir Bld. ve V.Bank-Kuzeyboru karşılaşmaları ile başlayacak.
Misli.com Sultan Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Fenerbahçe, evinde İlbank ile mücadele edecekken, Galatasaray da deplasmanda THY ile oynayacak. Eczaşıbaşı Dynavit ise çarşamba günü SigortaShop'u ağırlayacak.
Sultan Ligi'nde 25. haftanın programı şu şeklide:
Yarın
14.00 PTT - Aydın B.Şehir Bld.
14.00 V.Bank - Kuzeyboru
15.00 Fenerbahçe - İlbank
18.00 THY - Galatasaray
19 Nisan Çarşamba
18.30 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.
18.30 Sarıyer Bld. - Çukurova Bld.
18.30 Eczacıbaşı Dynavit - SigortaShop - İSTANBUL