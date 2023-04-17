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Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı başlıyor

Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı başlıyor

Spor Haberleri

Sultan Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak PTT-Aydın B.Şehir Bld. ve V.Bank-Kuzeyboru karşılaşmaları ile başlayacak.

Sultan Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak PTT- Aydın B.Şehir Bld. ve V.Bank-Kuzeyboru karşılaşmaları ile başlayacak.

Misli.com Sultan Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Fenerbahçe, evinde İlbank ile mücadele edecekken, Galatasaray da deplasmanda THY ile oynayacak. Eczaşıbaşı Dynavit ise çarşamba günü SigortaShop'u ağırlayacak.

Sultan Ligi'nde 25. haftanın programı şu şeklide:

Yarın

14.00 PTT - Aydın B.Şehir Bld.

14.00 V.Bank - Kuzeyboru

15.00 Fenerbahçe - İlbank

18.00 THY - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba

18.30 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.

18.30 Sarıyer Bld. - Çukurova Bld.

18.30 Eczacıbaşı Dynavit - SigortaShop - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Aydın Spor Haberler

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