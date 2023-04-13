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Sultanlar Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor

Sultanlar Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Haberleri

Sultan Ligi'nde 24. hafta bugün oynanacak Çukurova Bld.-Nilüfer Bld. karşılaşması ile başlayacak.

Sultan Ligi'nde 24. hafta bugün oynanacak Çukurova Bld.-Nilüfer Bld. karşılaşması ile başlayacak.

Misli.com Sultan Ligi'nde 24. hafta heyecanı yarın ve 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çukurova Bld. - Nilüfer Bld. mücadelesiyle başlayacak hafta, İlbank - THY maçıyla sona erecek.

Sultan Ligi'nde 24. haftanın programı şu şeklide:

Yarın

17.00 Çukurova Bld. - Nilüfer Bld.

15 Nisan Cumartesi

13.00 Bolu Bld. - Eczacıbaşı Dynavit

14.00 Kuzeyboru - Sarıyer Bld

14.00 Sigorta Shop - Fenerbahçe

15.00 Aydın B.Şehir Bld - V.Bank

15.00 Galatasaray - PTT

17.00 İlbank - THY - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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