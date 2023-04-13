Sultanlar Ligi'nde 24. hafta heyecanı başlıyor
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Sultan Ligi'nde 24. hafta bugün oynanacak Çukurova Bld.-Nilüfer Bld. karşılaşması ile başlayacak.
Sultan Ligi'nde 24. hafta bugün oynanacak Çukurova Bld.-Nilüfer Bld. karşılaşması ile başlayacak.
Misli.com Sultan Ligi'nde 24. hafta heyecanı yarın ve 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çukurova Bld. - Nilüfer Bld. mücadelesiyle başlayacak hafta, İlbank - THY maçıyla sona erecek.
Sultan Ligi'nde 24. haftanın programı şu şeklide:
Yarın
17.00 Çukurova Bld. - Nilüfer Bld.
15 Nisan Cumartesi
13.00 Bolu Bld. - Eczacıbaşı Dynavit
14.00 Kuzeyboru - Sarıyer Bld
14.00 Sigorta Shop - Fenerbahçe
15.00 Aydın B.Şehir Bld - V.Bank
15.00 Galatasaray - PTT
17.00 İlbank - THY - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor