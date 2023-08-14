Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 voleybol sezonu fikstürü çekildi. Ligde 1. devre mücadeleleri 14 Ekim-16 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 7 Ocak-24 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "2023-2024 voleybol sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Öncelikle Milletler Ligi'nde şampiyon olarak dünyanın zirvesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Kulüpler bazında yaşadığımız şampiyonluğu şimdi de milli takımlar düzeyinde yaşıyoruz. Dünyanın en iyi liginde artık ayrıcalık haline geldi. Ligimizde oynanan karşılaşmaları voleybol severlerle buluşturan yayıncı kuruluşumuz TRT'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.

TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sultanlar Ligi 1. hafta karşılaşmaları şöyle:

Çukurova Bld. Adana Demirspor - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop

Fenerbahçe - Aydın B.Şehir Bld.

Nilüfer Bld. - Galatasaray

THY - Eczacıbaşı Dynavit

Sarıyer Bld. - Beşiktaş

PTT - Kuzeyboru

V.Bank - Karayolları

Sultanlar Ligi'nde 1. devre müsabakaları 14 Ekim - 16 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre mücadeleleri 7 Ocak - 24 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL