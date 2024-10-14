Sultanlar Ligi'nde 2. Haftanın Sonuçları
Sultanlar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı. Fenerbahçe Medicana, 6 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Diğer takımların sonuçları ise şöyle: VakıfBank-Kuzeyboru 3-2, Aydın BBSK-Türk Hava Yolları 0-3, Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Bld. Eker 3-0, Bahçelievler Bld.-Keçiören Bld. Sigorta Shop 3-0, Aras Kargo-Galatasaray Daikin 0-3.
SULTANLAR Ligi'nde '2'inci hafta tamamlandı
2. haftanın sonuçları şu şekilde:
VakıfBank-Kuzeyboru: 3-2 (25-13, 18-25, 19-25, 25-16, 15-12)
Aydın BBSK- Türk Hava Yolları : 0-3 (16-25, 23-25, 20-25)
Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Bld. Eker: 3-0 (25-23, 32-30, 25-18)
Bahçelievler Bld.-Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0 (25-13, 25-23, 25-16)
Aras Kargo- Galatasaray Daikin: 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)
2'nci hafta karşılaşmalarının ardından 6 puanlı takımlardan Fenerbahçe Medicana lider olurken Galatasaray Daikin 2'nci, Eczacıbaşı Dynavit ise 3'üncü sırada yer alıyor.