Sultanlar Ligi 2025-26 Sezonu Başlıyor

Avrupa'nın en önde gelen voleybol liglerinden Sultanlar Ligi'nin 2025-26 sezonu başlıyor.

Son sezonlarda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank arasında büyük çekişmenin yaşandığı ligde Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin de iddialı olma peşinde.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Vakıfbank ile Kupa Voley Şampiyonu Fenerbahçe Medicana'yı 8 Ekim'de karşı karşıya getiren Şampiyonlar Kupası maçı voleybolseverlere yeni sezon hakkında ipuçları verdi.

Nefes kesen maçta Fenerbahçe Medicana 2-0 geriden geldiği maçtan 3-2 galip ayrıldı ve sezona kupayla başladı.

Halihazırda dünyaca ünlü birçok yıldızın forma giydiği lig, bu sezon öncesi yapılan transferlerle çok daha zengin bir hale geldi.

Peki voleybolseverler bu sezon neler izleyecek?

Son şampiyon kadrosuna Boškovic'i kattı

Yılın dikkat çeken transferlerinden birisi Sırp pasör çaprazı Tijana Boškovic'in 10 yıl süren Eczacıbaşı Dynavit macerasını sona erdirip Vakıfbank'a transfer olmasıydı.

Eczacıbaşı ile FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ve CEV Kadınlar Kupası şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda başarı elde eden 28 yaşındaki Sırp yıldız yeni takımıyla ilk Sultanlar Ligi zaferini elde etmek istiyor.

Marina Markova, Cansu Özbay, Zehra Güneş gibi isimleri kadrosunda muhafaza etmeyi başaran Giovanni Guidetti yönetimindeki Vakıfbank, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvošová'yı Roma'dan ve smaçör Katarina Dangubic'i ise Galatasaray Daikin'nden transfer etti.

Fransa milli takımı kaptanı smaçör Héléna Cazaute de yeni sezonda sarı siyahlı formayı giyecek.

Kanadalı Kiera van Ryk ise yeni sezonda Çin'de oynayacak.

Fenerbahçe, son dünya şampiyonası yıldızı Orro'yu aldı

Geçen sezonu Vakıfbank'ın ardında ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana, dünyanın en iyi pasörlerinden biri olarak gösterilen ve son dünya şampiyonasının en değerli oyuncusu (MvP) seçilen İtalyan milli voleybolcu Alessia Orro'yu transfer etti.

27 yaşındaki yıldız, Vakıfbank karşısında Şampiyonlar Kupası maçında kupayı sarı lacivertlilere getiren performanslarından birini sergileyerek Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza'nın çalıştırdığı Fenerbahçe Medicana, Türk milli takımının da yıldızlarından Hande Baladın'ı Eczacıbaşı Dynavit'ten transfer etmeyi başardı.

Avrupa'nın önemli orta oyuncularından Polonyalı Agnieszka Korneluk da sarı lacivertli kulübe transfer olan bir başka yıldız oyuncu oldu.

Melisa Vargas, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina de Souza gibi yıldızları kadrosunda barındıran Fenerbahçe Medicana'nın en önemli silahlarından biri kaptan Eda Erdem olacak.

Ebrar Karakurt geri döndü

Boškovic ve Hande Baladın ile birlikte Naz Aydemir Akyol gibi deneyimli bir isimle daha yollarını ayıran Eczacıbaşı Dynavit sezon sonunda Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdı ve bu göreve İtalyan başantrenör Giulio Bregoli'yi getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'dan Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak'ı da alarak kadrosunu güçlendirmek istedi.

2021-22 sezonundan bu yana Rus liginde forma giyen Türk milli smaçör Ebrar Karakurt da Eczacıbaşı'na transfer olarak Sultanlar Ligi'ne geri döndü.

Karakurt, geçen sezon forma giydiği Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşarken ligin de en değerli oyuncusu seçildi.

Boškovic'in ayrılığının ardından takımın kaptanı ise Simge Aköz oldu.

Meliha Diken ve Yaprak Erkek gibi oyuncular da yine Eczacıbaşı Dynavit'in önemli isimlerinden.

Galatasaray Daikin yarışta kalmak istiyor

Galatasaray Daikin, 2024-25 sezonunda normal sezonu Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit'in arkasında tamamlayarak sürpriz sayılabilecek bir başarıya imza attı.

Büyük çekişmeye sahne olan play-off maçlarında önce Fenerbahçe Medicana'ya, ardından da üçüncülük maçında Eczacıbaşı Dynavit'e yenilen sarı kırmızılılar sezonu dördüncü bitirse de büyük alkış topladı.

Kaptan İlkin Aydın, Britt Bongaerts ve Alexia Caru?a?u gibi isimlerden verim alan İtalyan başantrenör Massimo Barbolini yönetimindeki Galatasaray Daikin bu isimleri yeni sezonda da kadrosunda tuttu.

İtalyan smaçör Myriam Sylla'yı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ve deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol'u da transfer eden sarı kırmızılı takım geçen sezonki başarısının üzerine koymayı hedefliyor.

Zeren Spor Kulübü, Kuzeyboru'dan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı ve Türk milli smaçör Saliha Şahin'i Beşiktaş'tan transfer ederek kadrosunu güçlendirirken, Sırp orta oyuncu Maja Aleksic de Ankara temsilcisine katıldı.

Amerikalı smaçör Kara Bajema da bu sezon Göztepe forması giyecek.

Format nasıl?

14 takımın yer aldığı Sultanlar Ligi'nde her takım birbiriyle biri evinde, biri de deplasmanda olmak üzere toplam 26 maç yapıyor.

Lig sonunda son iki sırayı alan takımlar bir alt lige düşüyor.

Ligi ilk dört sırada bitiren takımlar ise play-off turunda karşılaşıyor. Play-off yarı finali galipleri finalde şampiyonluk için mücadele ederken, kaybeden takımlar ise üçüncülük maçına çıkıyor.