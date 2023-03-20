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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe Opet: 3

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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Fenerbahçe Opet: 3

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa

Antrenör: Alper Hamurcu

Fenerbahçe: Gizem, Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: 19-25, 23-25, 13-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe Aydın Spor Haberler

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