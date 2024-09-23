Sultangazi'de Geleneksel 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Düzenlendi

SULTANGAZİ'DE 4'üncü Geleneksel 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenlendi. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği turnuva 55 takım ve 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın ardından kazanan takımlara ödülleri takdim edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvamız başlıyor. Uzun yıllardır bu turnuvamızı yapıyoruz. Burada basketbolu seven sporcuları her sene belirli periyotlarda misafir ediyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen turnuvaya Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sporcular, vatandaşlar ve aileler katıldı.

Turnuva 15 - 17 yaş arası ve 18 yaş üzeri olmak üzere 2 kategoriye ayrıldı. Her bir takım 4 kişiden oluştu. İlk 3 dereceye giren takımlara, kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü takdim edildi. 18 yaş ve üzeri olan 'Erkekler Büyük' kategorisinde yarışan 1'inci takıma 20 bin TL, 2'nciye 16 bin TL ve 3'üncüye 12 bin TL ödül verildi. 15 – 17 yaş arası olan 'Erkekler Genç' ketegorisinde yarışan 1'inci olan takıma ise 12 bin TL, 2'nciye 8 bin TL, 3'üncüye ise 4 bin TL verildi.

'GENÇLERİMİZİN SPORLA İÇ İÇE BİR HAYATLARININ OLMASINI İSTİYORUZ '

Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün turnuvamızı başlatıyoruz. Akşama kadar devam edecek, akşamda turnuvanın finalini yapmış ve şampiyonu kutlamış olacağız. Sportif faaliyetler, bir şehir için önemli faaliyetlerdir. Spor esasında insan için önemlidir. Bizde gençlerimizin sporla iç içe bir hayatlarının olmasını istiyoruz. Özellikle kadın ya da erkek fark etmeksizin gençleri belirli ve daha korunaklı alanlarda tutmak istiyoruz. Bu çerçeve içerisinde de en önemli yer spordur. Biz de sportif faaliyetlerde çok önemli bir ilçeyiz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 40 BİN KİŞİYE SPORDA EĞİTİM VERMİŞ DURUMDAYIZ'

Sporun kardeşlik temeline dayandığını belirten Başkan Dursun, "Sultangazi lisanslı sporcu sayısında Türkiye'nin öncü spor kulüplerinden birisidir. 23 branşta spor yapıyoruz, bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye sporda eğitim vermiş durumdayız. Biz inanıyoruz ki spor, kardeşlik özlüdür. Her müsabaka sonucunda kazanan da kaybeden de olacaktır ama asıl olan kardeşliği, saygıyı büyütebilmek ve bu saygı içerisinde sportif faaliyetler yapabilmektir. Bir şehrin en önemli tarafı burasıdır. Biz de şehrin kültürel, sportif ve sosyal alanlarını güçlendirerek halkla iç içe, onlarla beraber bu şehri yönetmeye gayret ediyoruz. Bugün bu turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. En iyisi kazanacak ama ben hepsinin iyi olduğunu ve dostluğun da baki olduğunu biliyorum. Yine bu tür faaliyetlerle Sultangazi'de güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.