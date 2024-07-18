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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Altın Madalya Kazandı

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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'ndan altın madalyayla ayrıldı.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'ndan altın madalyayla ayrıldı.

Sivas'ta düzenlenen Sıla Medine Kavurat Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda Sultangazi Spor Kulübünden 12-14 yaş aralığındaki 6 genç sporcu en iyi olabilmek için ter döktü. Farklı sıkletlerde yarışan Sare Sevgi Tülek, Deniz Öztürk, Yusuf Gültekin ve Muhammet Çolak rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Sporcuları kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "6 sporcumuzun 4'ü müsabakadan birinci olarak ayrıldı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Öncelikle bu zorlu maratonda sporcularımıza ışık olan antrenörlerimize, ardından da gençlerimize bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. 5 yıl önce göreve geldiğimizde ilçemizin sporla anılır olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemiştik. Bu süre zarfında ciddi bir yol kat ettik. Gençlerimizi spora sevk etmek için titiz bir çalışma yürüttük. Emeklerin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Pırıl pırıl gençlerimizin yolu açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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