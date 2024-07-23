Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Sultangazi Belediyesi, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara, yüzmeye teşvik etmek ve çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi amacıyla ilçedeki etkinlik alanına bulunan havuzlarda temel yüzme eğitimi veriyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ailelerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Sultangazi Etkinlik Alanı'na kurulan kız-erkek yüzme havuzlarında 7-14 yaş aralığındaki gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor. Yaz döneminde eğitimlerine başlayan 900 öğrenci, gruplar halinde haftada iki gün yüzme eğitimi alıyor. Yüzme eğitmenleri haftanın 6 günü öğrencilere yüzme dersi veriyor.

Yaz sonunda eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı öğrenciler, kültür ve gençlik merkezlerindeki kapalı yüzme havuzlarına alınacak ve eğitimlerine orada devam edecekler. Kapalı yarı olimpik havuzlarda verilen eğitimlerle profesyonel yüzme takımı oluşturulacak.

"PROFESYONEL BİR YÜZÜCÜ OLMALARI İÇİN DE TEŞVİK EDİYORUZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimizin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmesi için etkinlik alanımıza havuz kurduk. Burada 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın su fobilerini yenerek yüzmeyi öğrenmelerinin yanı sıra profesyonel bir yüzücü olmaları için de teşvik ediyoruz. Burada başarılı olan istekli gençlerimizin kapalı yüzme havuzlarında eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ailelerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

HIZMET TESİSLERİNDE DE EĞİTİME DEVAM

Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda da 7-40 yaş aralığındaki ilçe sakinleri için yüzme eğitimleri devam ediyor.