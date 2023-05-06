Sultanbeyli Belediyespor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Bölgesel Amatör Ligi lider olarak tamamlayan ve 3. Lig'e yükselen Sultanbeyli Belediye spor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Gölet Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftarların coşkuyla ortak olduğu şampiyonluk kutlamaları sevilen müzisyen Emre Kaya'nın konseriyle son buldu.

14 takımın yer aldığı grubunda en yakın rakibine 10 puan fark atan ve ligi başından sonuna kadar lider olarak tamamlayan Sultanbeyli Belediye spor, 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Sultanbeyli Belediye spor'un şampiyonluğu takımın kendi evi olan Gölet Stadyumu'nda coşkuyla kutlandı. Grubunun en az gol yiyen takımı olan Sultanbeyli Belediye spor'un taraftarları şampiyonluk coşkusuna ortak olmak için tribünlerde yerlerini aldı. Sloganların atıldığı ve marşların söylendiği kutlamada kulüp futbolcuları ve taraftarlar adeta tek yürek oldu.

Kutlamada konuşan Sultanbeyli Belediye spor Kulüp Başkanı Yılmaz Yücel Öz, "Seyir zevkinize hitap eden, futbolun güzel yönlerini ön plana çıkartıp altyapıdaki sporcu kardeşlerimize örnek olacak, gençlerimizin başarılı yönlerini ön plana çıkaracak, hedefi olan sporcu gençlerin yetişmesi için Belediyesporumuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'in ilçemizdeki gençlerimiz için oluşturmuş olduğu altyapı tesisleriyle, gençlerimize 'sporcu gençler sağlıklı nesiller' temasıyla yön gösterip, gençlerimize spor yapıp topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması için ilçemize yapmış olduğu büyük yatırımlardan ötürü kendisine Sultanbeyli Belediyespor aile ve siz kıymetli misafirlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün bizim günümüzdür"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Şampiyon olarak 3. Lig'e çıkma başarısı gösteren Sultanbeyli Belediyespor'u tebrik ediyorum. İyi gününde, kötü gününde, taraftarlık görevini yerine getiren aziz hemşehrilerimiz, bugün bizim günümüzdür. Zorlu müsabakalardan alnının akıyla çıkarak şampiyon olan ve 3. Lig'e çıkma başarısı gösteren takımımız, bunu sonuna kadar hak etmiştir ve sonuna kadar da hakkıyla kutlayacaktır. Lig uzun bir maraton, ve biz de bu maratonun sonunda şampiyonluğa ulaştık. Daha nice şampiyonlukları Türkiye yüzyılında kutlayacağımıza yürekten inandığımı belirtmek isterim. Son maçımızda 3. Lig'den düşünce hepimiz üzülmüştük. Kulüp yönetimine kıymetli hocalarımıza ve taraftarlarımıza bir hedef belirlemiştik, 3. Lig demiştik. Şimdi 3. Lig'deyiz. Bugün buradan ilan ediyorum. Şu anki hedefimiz 2. Lig. İnşallah Sultanbeylililer olarak Sultanbeyli Belediyesi olarak hep birlikte destek vereceğiz ve takımımız 2. Lig'e de çıkacaktır" dedi.

Kürsü konuşmalarının ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyespor Kulüp Başkanı Yılmaz Yücel Öz ve kulüp yetkilileri, oyuncuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti. Tribünlerin önünde şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcular, taraftarlarıyla beraber şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kutlamalar, ünlü şarkıcı Emre Kaya'nın sahnede sevilen şarkılarını seslendirdiği konser ile son buldu. - İSTANBUL