Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları İçin İlk Adım Atıldı

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları için ilk toplantı gerçekleştirildi. Yarışlar, 1-5 Eylül tarihleri arasında Süleymanpaşa sahili açıklarında yapılacak. Yüzlerce yelkencinin katılacağı yarışlarla ilgili detaylar kısa süre içinde paylaşılacak.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün ortaklaşa düzenlediği ve yıllardır Süleymanpaşa'nın tanıtımına büyük katkısı olan Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında, Süleymanpaşa sahili açıklarında yapılacak. Organizasyon ile ilgili ilk adım atıldı. Süleymanpaşa Optimist Cup heyeti, ilk toplantıyı gerçekleştirerek yapılması gereken çalışmaları planladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar başkanlığında, Tarihi Belediye Binasında düzenlenen toplantıda, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Eren Cicioğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve Süleymanpaşa Optimist Cup Organizasyon Sorumlusu Berk Uzel hazır bulundu. Yüzlerce yelkencinin katılacağı yarışlarla ilgili detayların kısa süre içinde paylaşılacağı bildirildi.

Dünyanın birçok ülkesinden genç yelkencilerin katıldığı Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, Süleymanpaşa'nın ve Tekirdağ'ın tanıtımının yanı sıra çok sayıda yabancı turistin kente gelmesini sağlayarak ekonomik anlamda da katkı yapıyor.

Başkan Uzunlar: "Şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum"

Toplantının ardından organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz yarışlar için heyecan zirvede. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanımız Sayın Eren Cicioğlu'nun ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte, detayları planladık ve harika bir organizasyon için adımlarımızı attık. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup, deniz severlerin bir araya geldiği, yelkenin coşkusunu yaşadığı renkli bir etkinlik. Bu yıl yine genç yelkencilerin yeteneklerini sergilediği, dostlukların pekiştiği bir yarışma olacak. Genç sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak ve yelken sporuna olan ilgiyi artıracak, keyifli ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleşecek şampiyonaya şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları ile ilgili bilgi almak isteyenlerin, www.suleymanpasa.bel.tr ve www.isocup.org adreslerini ziyaret edebilecekleri belirtildi. - TEKİRDAĞ