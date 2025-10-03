Süleyman Karadeniz, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı
Rusya'nın Grozny kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo kategoriinde mücadele ederek altın madalya elde etti.
