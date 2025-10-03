Haberler

Süleyman Karadeniz, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda Altın Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Grozny kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo kategoriinde mücadele ederek altın madalya elde etti.

Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Grozny kentinde düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 97 kilo mücadelesinde mindere çıkan Serbest Güreş Milli Takımı'ndan Süleyman Karadeniz altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.