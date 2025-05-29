Sueda Nil Çalışkan Altın Madalya Hedefliyor

Gaziantep'te, izlediği karate filmlerinden etkilenerek 4 yaşında bu spora başlayan Sueda Nil Çalışkan, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ali Küncülü Ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki Çalışkan, 7 yıl önce karate içeren filmlerden etkilenerek bu spora başladı.

İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ikincilik, bu yıl gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda da birincilik elde eden Çalışkan, 30 Mayıs-1 Haziran'da Karadağ'da düzenlenecek 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

En büyük hayali olimpiyat şampiyonu olmak

Sueda Nil Çalışkan, AA muhabirine, 4 yaşında izlediği karate filmlerinden etkilenerek spor hayatına başladığını söyledi.

Karadağ'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na hazırlandığını ve altın madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini dile getiren Çalışkan, en büyük hayalinin ise olimpiyat madalyası olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Elde ettiğim şampiyonluklarımın ardından Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nın okuttuğum için bu durum beni gururlandırıyor. Şampiyonluklarıma hep bir yenisini eklemek istiyorum. Günde üç saat antrenman yapıyorum. Bu spor bana kendimi savunmamı ve zor durumlarda pes etmemeyi öğretti."

Çalışkan, spor sayesinde elde ettiği disiplinin derslerine de pozitif etki ettiğini kaydetti.

Sueda Nil Çalışkan'ın antrenörü Abdulkadir Akkurt ise öğrencisinin istikrarlı ve başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir antrenmanını kaçırmıyor. Ailesi de sporcumuza destek veriyor. Bu destekle sporcum iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü, Balkan ikincisi oldu. Bu yıl çıtayı biraz daha yükseltti, Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah hedefi Balkan şampiyonu olmak. Uzun vadede ki hedefi de Avrupa, dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlara katılmak." ifadelerini kullandı.