Sudenas Çakmak, Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Kayserili sporcu Sudenas Çakmak, Kırıkkale'de düzenlenen Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 3 kez Türkiye rekoru, 2 kez Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.

Uluslararası Masterlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Erça Spor Kulübü sporcusu Sudenas Çakmak önemli derecelere imza attı. Sudenas Çakmak, büyük bir azim ve disiplinle mücadele ettiği bu anlamlı organizasyonda 3 kez Türkiye rekoru kırarak ve 2 kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Çakmak, 400 serbest içi 100 metre denemesi 100 metre Serbestte Yeni Türkiye Rekoru ve 1500 metre serbest içi 800 metre rekor denemesi 800 metre Serbestte Yeni Türkiye Rekorunu kırdı.

Sudenas Çakmak, 100m Serbestte kendi rekorunu geliştirerek yeni Türkiye rekorunu kırdı. Kayserili sporcu ayrıca 100 metre Serbest Altın Madalya, 200 metre Serbest Altın Madalya, 400 metre Serbest Gümüş Madalya ve 1500 metre Serbest Gümüş Madalya'nın sahibi olarak adeta kürsüye ambargo koydu. - KAYSERİ