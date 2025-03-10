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Sudem Denizli, Edirne Kupası'nda Çifte Şampiyonluk Elde Etti

Sudem Denizli, Edirne Kupası'nda Çifte Şampiyonluk Elde Etti
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Eskişehirli yüzücü Sudem Denizli, Uluslararası 6'ıncı Edirne Kupası ve Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre ve 200 metre sırtüstü yarışlarında birinci olarak çifte şampiyonluk kazandı.

Eskişehirli genç yüzücü Sudem Denizli, Edirne'de düzenlenen Uluslararası 6'ıncı Edirne Kupası ve Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde çifte şampiyonluk elde etti.

Uluslararası 6'ıncı Edirne Kupası yarışları devam ediyor, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan sporcular da katıldı. Toplam 288 sporcunun mücadele edeceği organizasyona Eskişehir'den ise Sudem Denizli katılım sağladı. Gerçekleştirilen müsabakalarda Denizli, 100 metre sırtüstü yarışında 01: 02.08'lik derecesiyle ve 200 metre sırtüstü yarışında 02: 13.93'lük derecesiyle Açık Yaş kategorisinde şampiyon olarak çifte şampiyonluk elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Sudem Denizli'yi ve emeği geçen antrenörünü tebrik ederek, "Sudem Denizli, bizler için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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