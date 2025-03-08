Sudem Deniz, Edirne Kupası'nda Açık Yaş Şampiyonu Oldu

Eskişehir'den Uluslararası 6'ıncı Edirne Kupası yarışlarına katılım sağlayan genç sporcu Sudem Deniz, yüzmede Açık Yaş Şampiyonu oldu.

Uluslararası 6'ıncı Edirne Kupası yarışları başladı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan sporcular da katıldı. Toplam 288 sporcunun mücadele edeceği organizasyona Eskişehir'den ise Sudem Denizli katılım sağladı. 200 metre karışık yarışında 2: 17.22'lik derece elde eden Denizli, Açık Yaş Şampiyonu oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri sosyal medyada bir paylaşım yaparak, başarısından dolayı Sudem Deniz'i ve emeği geçen antrenörü gönülden tebrik ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR