Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
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Milli taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda finalde Belçika'dan Sarah Chaari'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli Taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda final müsabakasında Belçika'dan Sarah Chaari'yi 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye, ikinci altın madalyasını taekwondo branşında elde etti. Kadınlar 73kg'da mücadele eden milli taekwondocu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde Belçika'dan Sarah Chaari'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye, bu sonuçla birlikte oyunlardaki ikinci altın, toplamda dördüncü madalyasını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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