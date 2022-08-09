Sude Yaren Uzunçavdar Dünya şampiyonu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 68 kilogram'da kadınlarda tüm rakiplerini farkla yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 68 kilogram'da kadınlarda tüm rakiplerini farkla yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonu olan sporcu aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçilerek ödülünü Dünya Taekwondo Federasyon Başkanı Chungwon Choue'dan aldı. Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan ABB Spor Kulübü sporcusu ile birlikte Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcular Ahmet Boğaçhan Ceylan ve Emre Talha Evin ile birlikte Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en çok madalya kazanan takımı ABB Spor kulübü oldu. - ANKARA