Sudamericana Kupası'nda şampiyon Independiente del Valle Spor Haberleri Sudamericana Kupası finalinde Ekvador ekibi Independiente del Valle, Brezilya temsilcisi Sao Paulo'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sudamericana Kupası finalinde Ekvador ekibi Independiente del Valle, Brezilya temsilcisi Sao Paulo'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kıtanın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında final maçı, Sao Paulo ile Independiente del Valle arasında yapıldı. Arjantin'deki Mario Kempes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 13. dakikada Lautaro Ariel Diaz ve 67. dakikada Lorenzo Faravelli'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Independiente del Valle, 2019'un ardından ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Daha önce 2012'de şampiyon olan Sao Paulo ise çıktığı ikinci finalden mağlup ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Sao Paulo Brezilya Spor Haberler

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