SUBÜ Satranç Turnuvası düzenlendi

SUBÜ Satranç Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonuyla Satranç Turnuvası düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Satranç Turnuvası düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesinde 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada tüm rakiplerini mağlup ederek ilk sırayı alan Fatih Şakir Yılmaz çeyrek altın, ikinci olan Umut Hasan Sertçelik bin TL ve üçüncü olan Ahmet Hamza Kaçar 500 TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye girenle öğrencilere ödüllerini Satranç Topluluğu Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Sena Gizem Genç takdim etti. - SAKARYA