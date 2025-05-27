SUBÜ Öğrencisi Abdussalam Auyelbek, Judo Şampiyonalarında Üç Madalya Kazandı

SUBÜ Öğrencisi Abdussalam Auyelbek, Judo Şampiyonalarında Üç Madalya Kazandı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Abdussalam Auyelbek, iki farklı judo şampiyonasında toplam üç madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Şampiyonası'nda bronz, ODTÜ Gençlik Oyunları'nda ise gümüş ve bronz madalya kazandı.

SUBÜ uluslararası öğrencisi, katıldığı iki farklı judo şampiyonasında toplam üç madalya kazanma başarısı gösterdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) uluslararası öğrencisi Abdussalam Auyelbek, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Judo Türkiye Şampiyonası'nda 60 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Auyelbek ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ODTÜ Gençlik Oyunları judo müsabakaları gençler 60 kg kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya, büyükler 60 kg kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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