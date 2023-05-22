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SUBÜ öğrencileri boksta iki madalya kazandı

SUBÜ öğrencileri boksta iki madalya kazandı

Spor Haberleri

SUBÜ öğrencileri, Kastamonu'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda bir altın bir gümüş madalya kazandı.

SUBÜ öğrencileri, Kastamonu'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda bir altın bir gümüş madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nı bir altın bir gümüş olmak üzere iki madalya ile tamamladı. Kadınlar 57 kilogram kategorisinde ringe çıkan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Ece Asude Ediz altın madalya kazandı. Kadınlar 75 kilogram kategorisinde ringe çıkan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zuhal Toka ise gümüş madalyanın sahibi oldu. SUBÜ öğrencileri daha önce de ÜNİLİG'in diğer spor dallarında düzenlediği şampiyonalarda birçok madalya kazanmıştı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Türkiye Spor Haberler

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