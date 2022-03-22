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SUBÜ'lü karatecilerden 4 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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SUBÜ'lü karatecilerden 4 madalya

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) karateci öğrencileri üniversitelerarası Karate Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

BALIKESİR (İHA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) karateci öğrencileri üniversitelerarası Karate Şampiyonası'ndan 4 madalya ile döndü.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası karate şampiyonasında SABÜ öğrenciler bir altın 3 bronz madalya aldı. 61 kilogram bayanlar kumitede Fatma Naz Yenen altın madalya ile Türkiye Şampiyonu olurken 60 kilogram erkekler kumitede Muhammed Emin Güntekin, 84 kilogramda Muzaffer Talha Beşbadem ve +84 kilogramda Ahmet Bulut bronz madalya kazanarak Türkiye 3'üncüsü oldular. - SAKARYA

SUBÜ'lü karatecilerden 4 madalya

SUBÜ'lü karatecilerden 4 madalya

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Balıkesir, Türkiye, Sakarya, Spor, Haberler

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