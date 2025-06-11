SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası Tamamlandı

SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası Tamamlandı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası'nda şampiyon SADEM oldu. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada ödüller, Rektör Yardımcıları tarafından kazananlara takdim edildi.

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası tamamlandı. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon SADEM oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası tamamlandı. 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) öğrencileri ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencileri karşı karşıya geldi. SADEM, rakibini 7-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olurken, üçüncülük ise Arifiye Meslek Yüksekokulu'nu 7-0 mağlup eden Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Şampiyon SADEM'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, ikinci olan Bilişim Teknolojileri MYO'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, üçüncü olan Akyazı SHMYO'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve dördüncü olan Arifiye MYO'ya ise Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen ödüllerini takdim etti. Yaklaşık bir aydır devam eden turnuvanın ardından açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, "Öğrencilerimizin sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif bireyler olarak gelişimini önemsiyoruz. Bu çerçevede düzenlenen SUBÜ-LİG Öğrenci Futbol Turnuvası, rekabetin ötesinde öğrencilerimizin bir araya gelerek tanışmasına ve kaynaşmasına katkı sağladı. Sporun birleştirici gücü üniversitemizde her yönüyle hissediliyor. Turnuvaya katılan tüm takımlara, organizasyonda emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeline, fakülte ve meslek yüksekokullarımıza, ayrıca destek sunan tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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