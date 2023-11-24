SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu Voleybol Turnuvası

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu'nun düzenlediği voleybol turnuvasında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri şampiyonluk için mücadele etti. Hemşirelik Bölümü'nün takımı şampiyon oldu.

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu'nun düzenlediği voleybol turnuvasında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri şampiyonluk için mücadele etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu, Akyazı Atatürk Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı voleybol turnuvası düzenledi. 2 hafta süren turnuva sonucunda Hemşirelik Bölümü'nün takımı şampiyon oldu. İkinci sırayı Fizyoterapi Programı'nın takımı, üçüncü sırayı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün takımı ve dördüncü sırayı ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı'nın takımı aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı ve Akyazı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun takdim etti. - SAKARYA