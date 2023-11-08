SUBÜ Geleneksel Bilek Güreşi Turnuvası Düzenlendi

SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı münasebetiyle Geleneksel Bilek Güreşi Turnuvası düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı münasebetiyle 'Geleneksel Bilek Güreşi Turnuvası' düzenledi. 25 sporcunun katıldığı turnuva Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildiği. Turnuvada +70 Kilogram Sol Kol Kategorisi'nde Sultan Manenov, +70 Kilogram Sağ Kol Kategorisi'nde Malik Sert, -70 Kilogram Sol Kol ve -70 Kilogram Sağ Kol Kategorilerinde Muhammet Bahtiyarov, +90 Kilogram Sol Kol ve +90 Kilogram Sağ Kol Kategorilerinde Görkem Ateş, +65 Kilogram Sol Kol ve +65 Kilogram Sağ Kol Kategorilerinde ise Asiye Gül Erden birinci oldu. Turnuvada birinci olan sporcular çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - SAKARYA