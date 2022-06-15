SUBÜ futbol turnuvası tamamlandı: Dereceye giren takımlar kupalarını kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SUBÜ futbol turnuvası tamamlandı: Dereceye giren takımlar kupalarını kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
SUBÜ futbol turnuvası tamamlandı: Dereceye giren takımlar kupalarını kaldırdı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Öğrenci Futbol Turnuvası' ve 'Personel Futbol Turnuvası' sona erdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Öğrenci Futbol Turnuvası' ve 'Personel Futbol Turnuvası' sona erdi. Dereceye giren takımlar ise madalya ve kupalarıyla buluştu.

SUBÜ Stadyumu'nda düzenlenen turnuvalardan Öğrenci Futbol Turnuvasına 14 takım, Personel Futbol Turnuvasına 15 takım katıldı. İki gruba ayrılan takımlardan gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar yarı finalde mücadele ettiler. Bu çerçevede, Öğrenci Futbol Turnuvasını Karasu Meslek Yüksekokulu, Personel Futbol Turnuvasını ise Arifiye Meslek Yüksekokulu ve Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi şampiyon olarak tamamladı. Öğrenci Futbol Turnuvası'nda Ferizli Meslek Yüksekokulu'nu mağlup eden Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi turnuvayı 3'üncü sırada tamamlamayı başardı. Personel Futbol Turnuvası'nda ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığını mağlup eden Sağlık Bilimleri Fakültesi 'de turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı. Dereceye giren takımlar, madalya ve kupayla ödüllendirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Araştırma Sakarya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title