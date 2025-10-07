SUBÜ'den Bilek Güreşi İçin Yenilikçi Kuvvet Ölçüm Aracı

SUBÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Merkezi tarafından geliştirilen 'Bilek Güreşi İçin Kuvvet Ölçüm Aracı' isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) bünyesinde ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş yürütücülüğündeki 'Bilek Güreşi Sporunda Kuvvet Ölçüm Aracı Geliştirme (Arm Force Gage)' isimli Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde geliştirilen buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin başvurusu ile 'Bilek Güreşi İçin Kuvvet Ölçüm Aracı' ismiyle tescillenen buluş; spor bilimleri, biyomekanik, spor teknolojileri ve sportif performans ölçümleri alanlarında kullanılabilecek yenilikçi bir kuvvet ölçüm aracını kapsıyor. ESBAM'dan yapılan açıklamada cihazın özellikle bilek güreşi sporunda sporcunun bilek ve kol kaslarının kuvvetini hassas bir şekilde ölçebildiği ve aynı zamanda sporcunun antrenman ve egzersiz süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. - SAKARYA