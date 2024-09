Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Açıkladı

Trabzonlu iş insanı Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıkladı.

İş insanı Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adaylığını ilan etti. Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hekimoğlu Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı. Boks camiasına emek vermiş olan birçok ismin de katıldığı buluşmada Hekimoğlu konuşma yaparak açıklamalarda bulundu. Bir baba olarak oğlunu şampiyon bir boksör olarak yetiştirdiğini ve sporun birçok branşı ile iç içe olduğunu fakat boks sporunun hayatındaki yerinin çok farklı olduğunu ifade eden Hekimoğlu, "Yıllardır boks sporunun içinde olan birisi olarak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türk sporunun hak ettiği başarılara ulaşması için her türlü imkanı sağlamaktadır. Ancak mevcut yönetimin verilen bu imkanları Türk sporuna ve sporcusuna gerektiği gibi kullanmaması camiamızda bir çok probleme neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Ailelerimiz çocuklarını şampiyonalarına gönderebilmek için arabasını satmaya mahkum edildi"

Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek şampiyonların federasyon yönetiminden ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği göremediklerini belirten Hekimoğlu, "Sporcularımız kendi imkanları ile bu şampiyonalara katılmak zorunda kalmışlardır. Bir baba geçimini sağladığı ineğini satarak oğlunu Avrupa Şampiyonasına göndermiş ve bu sporcumuz Avrupa 3.'sü olmuştur. Ailelerimiz çocuklarını Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gönderebilmek için traktörünü, arabasını satmaya, bankalardan kredi çekmeye, iş adamlarına el açıp para toplamaya mahkum edilmiştir. Mevcut yönetim bu tutumu ile spora ve sporcuya çok büyük destekler veren Devletimizi camiamızın gözünde sporcumuzu şampiyonalara gönderemeyecek kadar aciz bir devlet durumuna düşürmüştür. Sizlerin huzurunda tüm boks ailemize sesleniyorum. Federasyonumuz, kulüplerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve değerli sporcularımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız sürece başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu sözlerine başkanlığa seçildiği takdirde yapmayı planladıkları çalışmaları anlatarak devam etti. Hekimoğlu, "Türk boksunun vizyonunu zirveye çıkarmak, şu an yok sayılan erkek boksunu Dünya'nın zirvesine çıkarmak, kadın boksuna daha çok katkılar vererek yeni şampiyonlar çıkarmak, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi uluslararası camiada marka haline getirmek, hakemlerimizi uluslararası arenada etkin hale getirmek, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Türkiye Boks Federasyonu Televizyonu'nu kurmak, Sporcularımızın sağlık verilerini doğru işeyen, tutan ve en üst düzeyde çözüm üreten her kategoride sağlık ve performans ekibi kurmak, tüm kurullarımızı alanında uzman kişilerden oluşturarak etkin hale getirmek kısacası yıllardır yapılmayan ve yapılması gereken her şeyi hatta daha fazlasını yapmak için ben ve yönetim kurulumuzda ki birbirinden değerli arkadaşlarımız ile birlikte 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulunda 81 ilimizin Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Adayı olduğumu siz değerli basın mensupları huzurunda ilan ediyorum" dedi. - ANKARA