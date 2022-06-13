Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı. Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye 16 sporcuyla temsil ediliyor. Organizasyonun ikinci günü sabah seansında genç erkekler kategorisi bifin branşında Hamza Varol altın, Bilal Yalçın gümüş, Ege Yankı Güneş ise bronz madalya kazandı. Aynı branşta büyük erkeklerde ise Görkem Gedik, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Dünya Şampiyonası Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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