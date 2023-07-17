Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na katılacak

Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avustralya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Avustralya'ya gitti. Şampiyonada yer alacak milli takımda Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak ve Ziya Volkan Aksu yer alacak.

Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avustralya'da 22-30 Temmuz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, şampiyonaya katılmak için Avustralya'ya gitti.

Şampiyonada yer alacam milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak, Ziya Volkan Aksu.